Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие путина на саммите "Большой двадцатки" на Бали, который должен пройти 15-16 ноября 2022 года. Об этом Драги заявил на пресс-конференции по завершении саммита "семерки".

"Что касается президента путина на "двадцатке", президент Индонезии Джоко Видодо исключил это категорически, российский президент не приедет", - сказал Драги. Однако при этом он не исключил выступления президента рф по видеосвязи.

Отметим, что ранее появилась информация из кремля, что там якобы подтвердили участие путина в саммите G20 на Бали. "Да, мы подтвердили, что наше участие также предполагается", - заявил российским СМИ помощник президента рф Юрий Ушаков. При этом он не смог ответить, будет ли путин присутствовать на саммите лично, или примет участие в формате видеосвязи.

Примечательно, что в саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, рассматривалась возможность, что он сможет лично встретиться с президентом рф. Ранее украинский лидер неоднократно выражал желание лично поговорить с кремлевским диктатором.

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