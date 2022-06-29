Великобритания, как и другие страны Запада делают все возможное, чтобы война не вышла за пределы Украины. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, комментируя слова нового командующего британской армией Сандерса, что его поколение должно подготовить армию, способную "снова воевать в Европе".
"Я не думаю, что дело дойдет до войны с россией", - заявил Борис Джонсон.
Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон после саммита G7 заявил, что война в Украине может завершиться до конца года. По его словам, Запад не откажется от санкционного давления, а россия непременно должна проиграть.
"Россия не может и не должна победить, наша поддержка Украины и наши санкции против россии будут продолжаться столь долго, сколько необходимо, и при необходимой интенсивности в ближайшие месяцы", заявил Макрон.
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При этом он не поддержал призыв Владимира Зеленского объявить россию страной-спонсором терроризма.
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