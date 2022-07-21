Политолог-международник Максим Яли объяснил, что вопрос военной помощи Украине первоочередный, поскольку планы путина заходят далеко за ее границы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, в вопросах предоставления военной помощи Украине Германия пробуксовывала. В частности, как он вспоминает, на протяжении последнего месяца в немецкой прессе было достаточно скандалов, связанных с тем, что даже представители крупнейших производителей военной техники Германии заявляли, они могут поставлять Украине гораздо больше.

«Ну, безусловно, не может не радовать, что уже даже господин Шольц начинает прозревать и уже видит в россии угрозу», - констатирует Максим Яли.

Кроме того, добавляет он, ключевые политики начинают понимать, что дело не только в Украине, что, если коллективный Запад не окажет существенной поддержки Украине, то следующий этап конфликта – это угроза странам НАТО. Поэтому, рассуждает эксперт, когда Германия поставит нам обещанные системы ПВО и новые «Гаубицы», тогда мы уже увидим, что слова Шольца не расходится с действиями.

«Они не осознают рисков того, что у путина планы абсолютно не ограничиваются только Украиной. Его одна из ключевых задач и целей этой войны – это разрушение и Европейского Союза, и блока НАТО», - подчеркивает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что украинцы смогут получить денежную помощь от Красного Креста.

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