Политолог Николай Давидюк рассказал, что на самом деле существующих санкций против российской федерации недостаточно, а нужно их как можно больше.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Санкций нужно больше. Российские олигархи на своих яхтах свободно отдыхают в Турции и в некоторых средиземноморских странах. Где санкции?», - отметил Николай Давидюк.

По словам политолога, деньги за эти яхты российских олигархов, которые стоят миллионы долларов, на самом деле украинские. По его мнению, они стали украинскими, когда россия начала уничтожать ракетами украинские дома и инфраструктуру.

«Санкций точно недостаточно, потому что, например, большое количество европейских банков находятся на российском рынке: россия – это такое политическое существо, для которого мало санкций не бывает», - сказал Николай Давыдюк.

Как отметил эксперт, россия постоянно пытается обходить существующие санкции, поэтому, по его мнению, западные партнеры должны как можно больше вводить запреты и ограничения на российскую федерацию и ее граждан.

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