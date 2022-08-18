Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает гость программы, все, по сути, в мире признали, что сегодняшняя война - немотивированная агрессия со стороны российской федерации против Украины. То есть, объясняет он, это говорит о том, что на самом деле каких-либо мотивов для этой агрессии у россии просто не было.

«А отсюда, в принципе, вся эта дискуссия о том, все ли мы сделали для того, чтобы предотвратить эту войну, теряет смысл. Я так же склонен думать, что, что бы мы ни делали, то есть каким бы ни было наше поведение, все равно была достаточно велика вероятность того, что россияне сделают этот шаг. Я не был уверен, что они сделают его именно 24 числа, я не был уверен, что они сделают его именно так, но то, что, учитывая последние их действия и вообще позицию, это было неизбежным», - рассуждает Валентин Гладких.

По случаю он упоминает о Столетней войне, Тридцатилетней войне, Семилетней войне, которые названиями определены именно в такой срок, но непосредственно боевые действия которых не продолжались столько. Как объясняет политический аналитик, эти отрезки истории называются так потому, что в основе войн лежали определенные конфликтные вопросы, которые не удавалось решить и пришлось решать их силовым способом.

«Поэтому, когда мы говорим о нынешней ситуации, нужно также поискать, какой вопрос лежит в основе этого конфликта. А вопрос очень простой: российская федерация не готова смириться с существованием суверенного украинского государства. Суверенного в значении того, что это государство, которое самостоятельно может определять внутреннюю и внешнюю политику», - констатирует Валентин Гладких.

Как сообщала Politeka, Кошара заявил, что нужно было уже с 2014 года готовиться к этому вторжению.

Также Politeka писала о том, что Качура рассказал, какие данные приводит британская разведка по поводу потерь российской армии.