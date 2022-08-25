Об этом он рассказал во время первого дня Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Мы страну сейчас сшиваем, нам важно быть объединенными. И в этом смысле все дискуссии, которые, например, у нас проходят в экспертном совете по преодолению последствий русификации, меня очень радуют, потому что, несмотря на сложные вызовы, они проходят в абсолютно корректной атмосфере», - отмечает Александр Ткаченко.

В частности, говорит он, у всех людей есть разные точки зрения и они придерживаются их, но они пытаются искать компромисс, разговор идет без критики. Да, подчеркивает эксперт, выстраивается почва для объединения. По его мнению, во время войны это один из важнейших вызовов сегодня, ведь нас так или иначе будут пытаться разъединять, указывать на наши отличия, провоцировать теми или иными вопросами.

Следовательно, объясняет эксперт, будущие вероятные дискуссии также должны проходить цивилизованным способом, чтобы мы могли найти те точки в культуре и нашем историческом наследии, которые нас объединяют.

«И слава богу, что во время войны понимание того, что означает наше наследие, наша идентичность, против которой сражается путин, поднялась на совершенно невиданный уровень. Этот момент невозможно упустить. Еще раз – объединяемся, потому что мы того стоим», - заявляет Александр Ткаченко.

Как сообщала Politeka, Пономарев объяснил, что необходимо сделать с россией после окончания войны.

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