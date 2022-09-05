Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что президенты российской федерации и беларуси занимаются навязывают культ своих личностей со школьной скамьи.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Эти два президента (ред. – российский и белорусский) первого сентября пошли в школу в плохом смысле этого слова», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как рассказывает эксперт, путин и лукашенко проводили первый урок в российских и белорусских школах. Поэтому он ставит вопрос о том, чему они могут научить учеников и зачем это все было вместо того, чтобы учителя нормально выполняли свою роботу. По мнению политтехнолога, путин создает культ личности путина.

лукашенко же, отмечает он, начал свое выступление с того, дескать, некоторые видят в том, что он приходит в школу и что-то вещает, именно создание культа личности лукашенко. Эксперт считает, что это буквально троллинг на троллинг, метафора на метафоре, потому что лукашенко занимается ровно тем, что создает культ своей личности.

«россия сегодня – страна без окон, без дверей. россия – страна, которая постепенно прекращает свои связи с внешним миром, самолеты уже не летают никуда особо, в нормальные страны, торговля постепенно прекращается, поставка западных товаров прекращается, скоро перестанут выпускать людей. То есть ни окон, ни дверей», - объясняет Михаил Шейтельман.

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