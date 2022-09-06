Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Здесь можно быть действительно оптимистичным. Нам очень много лет с начала Революции достоинства рассказывали, что проблема Украины – это коррупция, несостоятельная система, слабые демократические институции, но, как показала практика, и революции, и антитеррористическая операция, и теперь полномасштабная война, наши демократические инициативы и общество в целом устойчивее тех стран, тех обществ западной Европы, которые нам часто давали рекомендации», - сообщил Артем Олейник.

По словам политолога, если вспомнить 2007 год и вступившую в ЕС Болгарию, то стоит отметить, что она не отвечала на 100% требованиям членства в Европейском Союзе, однако ей все же удалось стать членом ЕС. Также сейчас и Молдова вряд ли опережает Украину по каким-то направлениям, поэтому наше государство может спокойно рассчитывать на членство в течение этого десятилетия.

«Поэтому можно говорить о том, что 2029 год для нас – это реальная дата, безусловно, потому что на многое будут закрыты глаза в связи с объективными обстоятельствами. Наша задача состоит в том, чтобы не дискредитировать себя, чтобы после победы Украины органы государственной власти и политики не дошли до этого уровня дискредитации, чтобы к нам относились, как когда-то к Грузии. Это единственное опасение», - заявил Артем Олейник.

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