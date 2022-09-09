Об этом он рассказал на своем канале.

«А что же мы, простые россияне, можем поделать?» - спросите вы. Для начала просто перестаньте смотреть телевизор. Я знаю, это будет сложно, я знаю, что будет ломка, будет болезненное возвращение к реальности, но через это нужно пройти. Задайте себе вопросы, которые боитесь задавать. Действительно ли Украина хотела напасть на россию, на ядерное государство? Почему «вторая армия мира» уже полтора месяца не может продвинуться на Донбассе? Ради чего и ради каких целей гибнут десятки тысяч россиян и куда вы будете прятать своих детей, если путину понадобится новое пушечное мясо?» - заявил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, в россии скабеевым и соловьевым сейчас нелегко, потому что они создали колоссальный разрыв между реальностью и той картинкой, которую они показывают. Теперь уже сложно преодолеть этот разрыв, объяснить россиянам успехи Вооруженных сил Украины.

«Мантра, что все идет по плану, уже срабатывает через раз. А вы заметили, как стала меняться реальность в телевизоре? Такая смена риторики – это вынужденная мера. Вам (россиянам – Ред.) врали и продолжают врать», - добавил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, российские депутаты взбунтовались против путина: история получила продолжение.

Также Politeka сообщала, что в Кремле опозорились, комментируя успехи ВСУ: «Лучше обращаться к...».