Политолог Руслан Бизяев рассказал, какой тип войны мы сегодня наблюдаем в Украине, и объяснил, почему российская сторона не дает правдивой информации своим гражданам.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Генштаб Украины полностью переиграл Генштаб россии на Харьковском направлении. Удалось скрытно сосредоточить резервы и вести бой на самом уязвимом месте», - утверждает Руслан Бизяев.

Поэтому, констатирует он, есть много информации, которую официально не подтверждает Министерство обороны россии. В пример эксперт приводит то, как российская сторона прокомментировала то, что произошло с крейсером «москва». По его словам, нужно воспринимать новую реальность не только так, как хочется, а так, как она есть, учитывая весь набор фактов.

«Сейчас мы наблюдаем позиционный тип войны, не маневренная, как было во Второй мировой, не комбинированный, как было во время Маньчжурской стратегической наступательной операции, не сетецентрический, эпоха которого началась с бурей в пустыне 1991 года. Фактически в этом смысле с точки зрения стратегии все откатилось на более, чем 100 лет назад», - рассказывает Руслан Бизяев.

Как он объясняет, позиционная война – это прежде всего продавливание, это выступ и контрвыступ. То есть, говорит политолог, развить тактический успех, а тем более стратегически на нескольких направлениях невозможно.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что у российских граждан должна быть возможность ездить за границу только в Северную Корею.

Также Politeka писала о том, что секретарь СНБО очертил главные задание украинской армии в войне с россией.





