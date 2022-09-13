Политолог Руслан Бизяев прокомментировал смерть Елизаветы ІІ и объяснил, какое значение имела Ее Величество в мировой геополитике.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Уход Ее Величества Елизаветы ІІ – это не просто рядовая смерть монарха, это действительно окончание целой эпохи. Потому что Елизавета ІІ была представительницей последнего поколения политиков, которые помнили Вторую мировую войну», - объясняет Руслан Бизяев.

Кроме того, добавляет он, она была последней представительницей поколения политиков, которые также и осознавали итоги Второй мировой и были гарантами того, что человечество никогда не переступит порог Третьей мировой войны.

«Она не просто пережила 15 премьер-министров Великобритании и 14 президентов Соединенных Штатов Америки», - подчеркивает Руслан Бизяев.

По словам политолога, Елизавета ІІ выступала определенным гарантом соблюдения правил в мировой геополитике. Также он добавляет, практически все основные мировые геополитические кризисы после Второй мировой войны в той или иной степени разрешались не без участия Ее Величества.

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