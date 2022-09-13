Об этом он рассказал в своем блоге.
«Уход Ее Величества Елизаветы ІІ – это не просто рядовая смерть монарха, это действительно окончание целой эпохи. Потому что Елизавета ІІ была представительницей последнего поколения политиков, которые помнили Вторую мировую войну», - объясняет Руслан Бизяев.
Кроме того, добавляет он, она была последней представительницей поколения политиков, которые также и осознавали итоги Второй мировой и были гарантами того, что человечество никогда не переступит порог Третьей мировой войны.
«Она не просто пережила 15 премьер-министров Великобритании и 14 президентов Соединенных Штатов Америки», - подчеркивает Руслан Бизяев.
По словам политолога, Елизавета ІІ выступала определенным гарантом соблюдения правил в мировой геополитике. Также он добавляет, практически все основные мировые геополитические кризисы после Второй мировой войны в той или иной степени разрешались не без участия Ее Величества.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Макс Барских взял новое имя и ошеломил признанием об изменениях в жизни: "Я принял решение..."
Оказались в сложном положении: оккупанты просят о переговорах с ВСУ, что известно
14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" удивила кадрами с бойфрендом: "Видите, как аккуратно этот паренек..."
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
Как сообщала Politeka, Качура сообщил, готова ли Лиз Трасс предоставить Украине необходимое оружие.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как изменились показатели политической социологии в Украине после начала полномасштабной войны с рф.