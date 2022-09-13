Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».
«Британия стремится играть большую роль в мире, стремится принимать большее участие и во внешней политике, и в нашем регионе. По-видимому, Британии иначе нельзя. Это страна, которая была такой империей, страна, которая задавала тренды, традиции, страна, внесшая огромный вклад в историю», - рассуждает Александр Мусиенко.
Поэтому, убежден он, все это не могло пройти для Британии бесследно, к тому же сейчас еще и премьер-министром стала Лиз Трасс, государство будет играть значительную роль. Также эксперт считает, что поддержка Украины со стороны Британии будет постоянной и будет носить системный характер, по крайней мере, если мы говорим об антипутинской коалиции и этой неоправданной войне, которую развязала россия.
По его мнению, нет поводов для волнений относительно позиции новоизбранного премьер-министра Лиз Трасс. По словам политолога, как раз в вопросах Украины ее взгляды и взгляды Бориса Джонсона совпадают.
«В конце концов, хочу напомнить, и сам Борис Джонсон говорил о том, что он верит, что Лиз Трасс будет поддерживать именно этот курс, который он начал. Поддержка Британии, я даже допускаю, будет расти и усиливаться», – отмечает Александр Мусиенко.
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