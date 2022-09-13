Военный и политический эксперт Александр Мусиенко рассказал, как изменится внешняя политика Великобритании в ближайшее время и продолжит ли Лиз Трасс курс Бориса Джонсона.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«Британия стремится играть большую роль в мире, стремится принимать большее участие и во внешней политике, и в нашем регионе. По-видимому, Британии иначе нельзя. Это страна, которая была такой империей, страна, которая задавала тренды, традиции, страна, внесшая огромный вклад в историю», - рассуждает Александр Мусиенко.

Поэтому, убежден он, все это не могло пройти для Британии бесследно, к тому же сейчас еще и премьер-министром стала Лиз Трасс, государство будет играть значительную роль. Также эксперт считает, что поддержка Украины со стороны Британии будет постоянной и будет носить системный характер, по крайней мере, если мы говорим об антипутинской коалиции и этой неоправданной войне, которую развязала россия.

По его мнению, нет поводов для волнений относительно позиции новоизбранного премьер-министра Лиз Трасс. По словам политолога, как раз в вопросах Украины ее взгляды и взгляды Бориса Джонсона совпадают.

«В конце концов, хочу напомнить, и сам Борис Джонсон говорил о том, что он верит, что Лиз Трасс будет поддерживать именно этот курс, который он начал. Поддержка Британии, я даже допускаю, будет расти и усиливаться», – отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, какое значение имело Ее Величество Елизавета II в мировой геополитике.

Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы приблизить момент освобождения оккупированных территорий.