Об этом он рассказал в программе «Развилка».
Как рассказывает эксперт. В эти выходные российская федерация впервые с 24 февраля нанесла массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. По его словам, ситуация на Запорожской атомной электростанции показывает, как важна критическая инфраструктура в экономике нашей страны. Сейчас, отмечает политолог, ЗАЭС находится в замороженном состоянии, то есть она не работает и не поставляет электроэнергию ни на территорию Украины, ни на оккупированные территории.
«Большинство последствий этих ударов уже локализовано, но сам факт говорит о том, что буквально еще этой осенью мы будем наблюдать изменение тактики российской федерации в этой войне. Мы с вами прекрасно понимаем, что фронт в современных условиях – не только линия фронта, это еще тыл, критически важная инфраструктура», - объясняет Руслан Бизяев.
По его мнению, этот обстрел – демонстрация. Эксперт задает вопрос, насколько у россии хватит всех компонентов для того, чтобы нанести серьезные удары по инфраструктуре Украины, ведь это не только мосты, ТЭЦ и т.д.
«И не надо забывать, что война – это процесс обоюдоострый. То есть с нанесением ракетных ударов будет и укрепляться система ПВО Украины, о чем было недавно заявлено. То есть Украина получит комплексы ПВО и существенно сможет усилить свою систему противовоздушной обороны», - подчеркивает Руслан Бизяев.
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