Об этом он рассказал в программе «Развилка».
«За 3 дня до голосования Сильвио Берлускони в одном интервью оговорился, что вообще-то владимир путин не собирался начинать эту войну, на эту войну его толкнуло ближайшее окружение, а он хотел просто сменить руководство в Киеве. Достаточно большой скандал разразился и в итальянской, и не в итальянской прессе», - рассказывает Руслан Бизяев.
Тем не менее, сообщает он, дальше Берлускони свое заявление дезавуировал и сказал, что политика новой коалиции, нового правительства по поводу российско-украинской войны не изменится. Об этом же, добавляет эксперт, заявили и Сальвини, и Мелони. В то же время он отмечает, что эти политики и голосовали аналогично, в частности, Мелони постоянно поддерживала все пакеты помощи Украине и все санкции против россии.
«Мне не кажется, что в ближайшее время, даже учитывая тот экономический кризис, который мы будем наблюдать в еврозоне, эта позиция, эта политика не изменится. В ближайшие полгода, квартал будет синхронная позиция Парижа, Рима и Берлина. Фактически это означает, что это будет политика Брюсселя», - заключает Руслан Бизяев.
В целом же, констатирует он, новая коалиция Мелони-Сальвини-Берлускони – это победа правых сил, которые пришли с идеей экономических изменений, в частности, снижение налогов, решение демографических проблем с акцентом на новых ценностях, то есть green deel, ЛГБТ, социальная повестка дня. По мнению политолога, теперь то, что мы наблюдали во время правительства Драги, будет отправлено в исторический кювет.
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Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что с момента объявления могилизации 261 тысяча мужчин уехали из россии.
Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, для чего на самом деле российское руководство хочет провести псевдореферендумы.