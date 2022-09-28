Политолог Руслан Бизяев рассказал о новом итальянском правительстве и объяснил, какую позицию он занимает по отношению к российско-украинской войне и какую политику будет вести.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«За 3 дня до голосования Сильвио Берлускони в одном интервью оговорился, что вообще-то владимир путин не собирался начинать эту войну, на эту войну его толкнуло ближайшее окружение, а он хотел просто сменить руководство в Киеве. Достаточно большой скандал разразился и в итальянской, и не в итальянской прессе», - рассказывает Руслан Бизяев.

Тем не менее, сообщает он, дальше Берлускони свое заявление дезавуировал и сказал, что политика новой коалиции, нового правительства по поводу российско-украинской войны не изменится. Об этом же, добавляет эксперт, заявили и Сальвини, и Мелони. В то же время он отмечает, что эти политики и голосовали аналогично, в частности, Мелони постоянно поддерживала все пакеты помощи Украине и все санкции против россии.

«Мне не кажется, что в ближайшее время, даже учитывая тот экономический кризис, который мы будем наблюдать в еврозоне, эта позиция, эта политика не изменится. В ближайшие полгода, квартал будет синхронная позиция Парижа, Рима и Берлина. Фактически это означает, что это будет политика Брюсселя», - заключает Руслан Бизяев.

В целом же, констатирует он, новая коалиция Мелони-Сальвини-Берлускони – это победа правых сил, которые пришли с идеей экономических изменений, в частности, снижение налогов, решение демографических проблем с акцентом на новых ценностях, то есть green deel, ЛГБТ, социальная повестка дня. По мнению политолога, теперь то, что мы наблюдали во время правительства Драги, будет отправлено в исторический кювет.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что с момента объявления могилизации 261 тысяча мужчин уехали из россии.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, для чего на самом деле российское руководство хочет провести псевдореферендумы.