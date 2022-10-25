Об этом он рассказал в программе «Военный квартал».
По словам эксперта, 9 тысяч российских военных должны прибыть в беларусь, а наша украинская разведка дает информацию о расквартировании 20 тысяч. Следовательно, констатирует он, происходят определенные маневры и движения внутри беларуси, но создается впечатление, что белорусское командование постепенно начинает все больше терять контроль над ситуацией.
«Все больше рычагов влияния с подачи лукашенко, находящегося в зависимости от путина, мы это понимаем. И беларусь сама себя загнала в эту зависимость и кабалу от россии. Сейчас у российских военных будет еще больше полномочий руководить», - констатирует Александр Мусиенко.
Как он отмечает, в белорусской армии есть офицеры, которые, в принципе, склонны к тому, чтобы не предпринимать никаких действий по полномасштабному вторжению именно белорусской армии на территорию Украины, они в основном склонны от этого воздерживаться. К тому же, добавляет эксперт, у нас есть эта информация из разных источников и опросы неоднократно об этом свидетельствуют.
«Есть белорусские военные, которые не готовы воевать против Украины. Поэтому россия ускорила вот это инкорпорирование российских офицеров в белорусские войска для того, чтобы иметь возможность непосредственно контролировать ситуацию, как мы знаем, под силой репрессий, давления, запугиваний говорить», - заключает Александр Мусиенко.
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