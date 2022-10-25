Политолог-международник Максим Яли рассказал, рискнет ли путин снова приехать на саммит G20 после позора в 2020 году, когда россию воспринимали как страну-изгоя.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Есть ли смысл туда ехать, учитывая обстоятельства? Просто так отметиться, да и еще тем более повторить тот позор, который был летом 2020 года на саммите G20, когда даже там в Канберре никто не хотел с ним садиться за столик, специально изменяли, как делать общую фотографию? То есть он был абсолютным изгоем, это потом в СМИ активно демонстрировалось и обсуждалось», - подчеркивает Максим Яли.

По его мнению, на подобные унижения путин не пойдет. Поэтому, рассуждает эксперт, если все же российский президент на это пойдет, то это будет означать, что есть некоторые договоренности с ключевыми партнерами, а именно с Китаем, Индией, Индонезией, Турцией, некоторыми арабскими странами.

«Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Поэтому я думаю, скорее всего, как он сам говорил, еще формат неизвестен. Скорее всего, из бункера где-то там выступит, а пошлет отдуваться за все своего доблестного коня лаврова», - утверждает Максим Яли.

Поэтому, констатирует политолог, речь идет скорее о том, в каком формате это будет происходить. По его мнению, это будет выступление в формате видео с какими-то ритуальными заявления, что будет сигналом в первую очередь для внутренней аудитории, что россию ценят, уважают и она не является иностранным изгоем.

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