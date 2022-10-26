Политолог Руслан Бизяев рассказал, что от результатов выборов в Конгресс США зависит, увеличится или уменьшится американская помощь Украине в войне.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Близится праздник. Под праздником я понимаю промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Как показывают последние социологические опросы, у республиканцев достаточно серьезный отрыв от демократов, от своих основных конкурентов», - отмечает Руслан Бизяев.

Как он рассказывает, согласно прогнозам социологических служб США, в будущем Конгрессе республиканцы могут получить 245 мест, а в Сенате – 51-52 места, забрав под себя обе палаты высшего законодательного органа. По словам эксперта, система США такова, что там победитель выборов получает все, все комитеты будут за ним. Следовательно, заключает он, Джо Байден превратится в хромую утку и возникнет вопрос, кто будет проводить президентскую кампанию от демократической партии в 2024 году.

В этом контексте, как отмечает политолог, важно, как все это отразится на Украине и американской помощи. С одной стороны, говорит он, среди демократов распространяется так называемый миролюбивый процесс, 30 депутатов написали письмо Джо Байдену о необходимости прекратить войну.

«Но, с другой стороны, заявление лидера республиканского пока меньшинства Маккарти в Конгрессе о том, что в случае победы республиканцев помощь Украине уменьшать не будут, а будут только увеличивать, дает основания полагать, что как минимум первая половина 2023 года в отношениях США и Украины пройдет без каких-либо тектонических изменений. Тем более появилась информация, что США готовят передачу Украине комплексов ПВО HAWK. Я думаю, что это еще не последняя новость о поставках оружия в Украину», – объясняет Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, оккупанты оказались в ловушке, Резников сообщил о третьем этапе войны.

Также Politeka писала о том, что Карасев оценил возможность деоккупации Херсона Украины.