Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, что с деоккупацией Херсона нельзя спешить из-за специфики местности и того, что россияне готовятся к обороне.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Битва за Херсон должна была развернуться на этой неделе только в большом воображении суровикина. На самом деле Украина не спешит брать в лоб, потому что местность там специфическая, она плоская, как столб, зеленка – это пародия, там спрятаться – целое дело. То есть для людей на броне и пешком это очень и очень напоминает тир. Там господствует артиллерия, господствуют РСЗО, ракеты, авиация, вертолеты, самолеты – в основном такое», - рассказывает Кирилл Сазонов.

К тому же, напоминает он, довольно тяжело и с жертвами нашим войскам удалось проломать первую линию оборону, а остается еще две и сам Херсон. По словам гостя программы, также прав Буданов в том плане, что на самом деле оккупанты не уходят из Херсона и никто просто так его нам не отдаст.

«Они готовятся к обороне и обороне очень жесткой. Они хотят из Херсона сделать второй Мариуполь, но только уже обвинить в этом нас. Поэтому битва за Херсон, если она развернется его взятием, штурмом, это будет очень тяжело, не быстро, с большими потерями», - объясняет Кирилл Сазонов.

Тем не менее, констатирует эксперт, на самом деле ВСУ постоянно продвигаются вперед, просто не каждый день удается взять какие-то населенные пункты. К тому же, добавляет он, не всегда людям сразу сообщают об успехах контрнаступления, такие вещи пресекаются, Генштаб или оперативное командование «Юг» сами объявят, когда посчитают нужным.

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