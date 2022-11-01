Об этом он рассказал на своем канале.

«Это не приведет к победе какой-либо, это приведет к уничтожению армии Беларуси. Я надеюсь также на мудрость белорусского народа, они уже показали, что они против этого диктаторского режима, и Вооруженные силы Беларуси, я уверен, они тоже не хотят идти умирать, быть пушечным мясом для амбиций этого диктатора путина и его младшего партнера Лукашенко» , – сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, Украина в любом случае должна готовиться к тому, что Беларусь может активно вступить в войну. На сегодняшний день, как отметил Александр Качура, ударных группировок недостаточно для того, чтобы начать наступление на Киев или на Волынь. Однако нардеп выразил уверенность в том, что враг попытается повторить этот сценарий.

«Я почти уверен в том, что через месяц, через полгода, через год будут пытаться снова пойти на Киев. Мы должны к этому сценарию готовиться», – заявил Александр Качура.

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