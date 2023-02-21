Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что желание путина вписать себя в историю перечеркнуло все достижения россии, теперь это страна-изгой.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Байден, выражаясь языком джунглей, приехал в Киев и сказал: «Здесь моя территория»!». И путину приходится, поджав хвост, отступить. Ситуация напоминает мне постоянно мультфильм «Маугли», мы свободная стая, а красные псы постоянно лезут навалом сюда. Байден показал, что он не бросит Украину», - комментирует Кирилл Сазонов.

Как он отмечает, россия возомнила о себе через чур. По словам эксперта, может быть, там и были вменяемые политики, которые строили какие-то далеко идущие планы, но один человек, который решил вписать себя в историю любой ценой, кровью и потом, фактически провалил все, чего россия достигла. В частности, гость программы говорит о доминировании на европейском рынке энергоносителей, о том, что раньше с россиянами считались во всех международных организациях, их приглашали за все столы.

«Сейчас это страна-изгой, которую никто не воспринимает всерьез, европейский рынок для газа и нефти потерян – все это сделано буквально за год. Разбежавшись, прыгнуть со скалы получилось», - констатирует Кирилл Сазонов.

Как сообщала Politeka, Грабский заявил, что россия будет пытаться закрепить хоть какие-то успехи на фронте.

Также Politeka писала о том, что Качура сообщил, что поставки дальнобойных ракет для Украины – это историческая новость.