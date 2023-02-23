Минобороны РФ опубликовало заявление о том, что власти Украины якобы готовят провокацию против непризнанного Приднестровья.

Но Молдова быстро опровергла эти обвинения.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в заявлении Telegram-канала Prima Sursă, которое является официальным каналом Кишинева для проверки информации.

"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", - говорится в заявлении.

Также в Кишиневе подчеркнули, что ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет информировано.

Это заявление стало ответом на обвинение Минобороны РФ утром в четверг, что Украина якобы готовится к провокациям.

Напомним, ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что молдавским властям известно о нескольких сценариях дестабилизации ситуации в Молдове, а президент США Джо Байден в Варшаве пообещал Майе Санду поддержку суверенитета Молдовы.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что украинская армия может помочь армии Молдовы в разоружении группировки российских войск в Приднестровье и угрозы захвата аэропорта в Кишиневе нет.

«Думаю, что это нереально. Нет смысла захватывать аэропорт в Кишиневе, потому что территория Приднестровья находится в анклаве. Через наше воздушное пространство они не пойдут туда, мы их посбиваем, и через Румынию они не пойдут также - Румыния тоже собьет. И у Молдова нет открытого международного пространства », - объяснил он в интервью Обозреватель .

Военный аналитик уверен, что контингент страны-террориста России в Приднестровье недостаточен для решения такой задачи. "Там нужен захват с одновременной высадкой десанта, тогда это будет иметь успех", - заметил он.

А вот известный военный журналист Сергей Ауслендер в своем телеграмм-канале назвал план россиян по захвату аэропорта «дибильным».

«… А дальше-то что? Дальше военная наука учит нас, что на захваченный плацдарм надо перебросить подкрепления. Или по земле — тут немного сложновато, пока дачи даже в Бахмуте не можем захватить, у Пригожина его дохлые наемники в кадр не помещаются. Или по воздуху — тут украинские зенитчики, увидев в небе гордо плывущие Илы с десантом даже, я полагаю, поначалу растеряются — за что нам такое счастье. С одной стороны у Молдовы — братская Румыния (две страны — один народ), а с другой — не менее братская Украина — только попросите, поможем по мере сил, а сил у нас немеряно», - прокомментировал Ауслендер намерения России захватить аэропорт, добавив, что в российском министерстве обороны кто-то поиграл в Call of Duty: Modern Warfare 2, Mission No Russians.

А вот аналитики Института изучения войны предупреждают, что Россия может использовать концепцию "исторических границ" для оправдания агрессии против Молдовы и любого соседа, ранее бывшего в оккупации россиян.

Так, эксперты ISW обратили внимание, что Путин восстановил свой империалистический нарратив о том, что Россия сегодня борется за «исторические границы» России, нарратив, который он подобным образом озвучил в своей речи перед вторжением в Украину 24 февраля 2022 года.

Концепция «исторических границ» России может оправдать агрессию почти против любого соседа рф, а также Молдовы и государств Центральной Азии, не имеющих общей границы с Россией, - отмечают эксперты Института изучения войны.

ISW напоминает, что перед выступлением в Лужниках путин упразднил указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России, который предполагал, что Россия сблизится с ЕС и США, и будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью Die Welt заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем, если Россия попытается использовать эту территорию для открытия еще одного фронта.

"Мы получили информацию от нашей спецслужбы, что Россия хочет воспользоваться моментом и сменить руководство Молдовы. Мы передали эту информацию президенту Мае Санду", – заявил Зеленский.

Напомним, оккупанты устроили бунт и не соглашаются идти в наступление.

Также сообщалось, что в войне в Украине наступил переломный момент.

Кроме того, сообщалось, что путин готовят для Беларуси страшную судьбу.