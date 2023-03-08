Об этом, как пишет Politeka.net, рассуждает экс-министр иностранных дел Украины, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Павел Климкин.
Так, по его словам, китайцы решили поднять ставки, их тон стал более резким.
«Министр иностранных дел Цинь Ган прямо провел параллель между военной помощью нам и поддержкой США Тайваня. Это и так было понятно, но прямым текстом раньше китайцы это не говорили. Более того, китайский лидер теперь говорит о желании Запада во главе с США удерживать Китай, а Цинь Ган обвиняет американцев в желании создать еще одно "НАТО" в Азии», - отмечает Климкин на своей странице в Facebook.
Экс-министр подчеркнул, что Китай ощутил момент, когда соперничество с Америкой уже не просто не скрывается, а становится отличительной чертой мира.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Прости меня, что не смог тебя спасти": после 11 месяцев борьбы оборвалась жизнь Евгении Дудки
Быстро и вкусно: "Мастер Шеф" Глинская дала самый простой рецепт рыбных котлеток
Много пострадавших: разбился автобус с работниками правительства
"Мобики" заканчиваются: на полигонах в Беларуси заметили нечто странное
Климкин уверен, что все, что будет происходить или нет в мире, будет рассматриваться через призму этого соперничества.
В том числе война в Украине.
«Причем увязывание Китаем военной помощи нам и Тайваню – это только верхушка айсберга. На наших глазах и довольно скоро будет происходить разграничение Запада и Востока, а Евразии – на Европу и Азию. Россия может быстро двигаться в китайскую сферу влияния: там все больше китайских машин, идет "юанизация" экономики и даже депозиты уже в юанях предлагают», - прогнозирует Климкин, добавив, что Китай попытается "застолбить" за собой Россию и Казахстан как ресурсную базу, а Беларусь - как площадку влияния.
По словам Климкина, для Украины это создает немало рисков и вызовов. Так, Китаю нужна слабая Россия, но "сдать" ее не выгодно. Ведь многие европейские страны очень зависят от экспорта в Китай и повышение ставок может стать вызовом солидарности Запада.
Особенно, как отмечает эксминистр, на фоне президентской кампании в США, где тема Китая будет одной из основных.
«Путин это, кстати, тоже хорошо понимает. Для него президент вроде Трампа – единственное спасение от китайской кабалы, хотя это может быть и поздно и Китай съест его "живьем". Что, конечно, не создаст пространство к востоку от нас более дружественным. Россия превращается из игрока в того, кем играют, а мы будем частью этой игры, главное, чтобы это была своя игра», - подчеркнул Павел Климкин.
Напомним, ранее сообщалось, что изменится, если Китай начнет поставлять РФ оружие.
Также стало известно о гибели легендарного украинца.
Кроме того, сообщалось о новом большом обмене пленными.