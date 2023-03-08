Китай почувствовал момент, когда соперничество с США уже не просто не скрывается, оно становится отличительной чертой мира.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассуждает экс-министр иностранных дел Украины, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Павел Климкин.

Так, по его словам, китайцы решили поднять ставки, их тон стал более резким.

«Министр иностранных дел Цинь Ган прямо провел параллель между военной помощью нам и поддержкой США Тайваня. Это и так было понятно, но прямым текстом раньше китайцы это не говорили. Более того, китайский лидер теперь говорит о желании Запада во главе с США удерживать Китай, а Цинь Ган обвиняет американцев в желании создать еще одно "НАТО" в Азии», - отмечает Климкин на своей странице в Facebook.

Экс-министр подчеркнул, что Китай ощутил момент, когда соперничество с Америкой уже не просто не скрывается, а становится отличительной чертой мира.

Климкин уверен, что все, что будет происходить или нет в мире, будет рассматриваться через призму этого соперничества.

В том числе война в Украине.

«Причем увязывание Китаем военной помощи нам и Тайваню – это только верхушка айсберга. На наших глазах и довольно скоро будет происходить разграничение Запада и Востока, а Евразии – на Европу и Азию. Россия может быстро двигаться в китайскую сферу влияния: там все больше китайских машин, идет "юанизация" экономики и даже депозиты уже в юанях предлагают», - прогнозирует Климкин, добавив, что Китай попытается "застолбить" за собой Россию и Казахстан как ресурсную базу, а Беларусь - как площадку влияния.

По словам Климкина, для Украины это создает немало рисков и вызовов. Так, Китаю нужна слабая Россия, но "сдать" ее не выгодно. Ведь многие европейские страны очень зависят от экспорта в Китай и повышение ставок может стать вызовом солидарности Запада.

Особенно, как отмечает эксминистр, на фоне президентской кампании в США, где тема Китая будет одной из основных.

«Путин это, кстати, тоже хорошо понимает. Для него президент вроде Трампа – единственное спасение от китайской кабалы, хотя это может быть и поздно и Китай съест его "живьем". Что, конечно, не создаст пространство к востоку от нас более дружественным. Россия превращается из игрока в того, кем играют, а мы будем частью этой игры, главное, чтобы это была своя игра», - подчеркнул Павел Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что изменится, если Китай начнет поставлять РФ оружие.

Также стало известно о гибели легендарного украинца.

Кроме того, сообщалось о новом большом обмене пленными.