Западные области должны были отделиться от Украины, а Янукович правил бы пожизненно. Таков был план, о котором разговорился российский коллаборант, экс-"регионал" Олег Царев.

На сенсационные откровения предателя обратил внимание известный журналист и блогер Денис Казанский.

Так, Царев сообщил, что у Януковича и Партии регионов, когда они еще были при власти, существовал план развала Украины.

Переписыв конституацию, Янукович собирался стать вечным президентом Украины, выстраивать дружественные связи с россией и таким образом спровоцировать западные области Украины на сепаратизм. В результате Янукович бы не стал мешать их отделению.

«Фактически это признание в том, что Янукович и его команда действительно были российской агентурой, и имели четкий план уничтожения собственной страны. Одним своим признанием Царев полностью оправдал необходимость Майдана, и подтвердил, что у украинцев не было другого выхода, кроме как выходить на майдан и защищать свою страну от преступников, которые намеревались ее развалить», - прокомментировал признания Царева Денис Казанский.

Также журналист напомнил о нарративах, которые годами продвигал Кремль.

"Почти 10 лет российская пропаганда доказывала, что Майдан был государственным переворотом, что якобы Майдан спровоцировал войну, а если бы революции не было, то Янукович бы сам со временем ушел, и все было мирно и хорошо. И вот Олег Царев несколькими фразами просто уничтожил это многолетнее вранье. Потому что с его слов уже выходит, что это Янукович замышлял государственный переворот и уничтожение Украины, а Майдан этот переворот предотвратил".

В свою очередь соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что своими открвоениями Царев подтвердил его догадки, что Янукович осуществлял план по разделу Украины, где Майдан должен был подтолкнуть к появлению ОРДЛО на западе Украины.

«Именно для этого Табачник с Медведчуком разворачивали нарративы о том, что западная Украина является чужеродным элементом для Украины и давали полный ход раскрутке «Свободы», - отметил Романенко в своем телеграм-канале.

По его словам, план России состоял в том, чтобы натянуть растяжку с помощью Майдана, довести ситуацию до восстания, чтоб под шумок аннексировать Крым, а Януковича использовать, чтобы призвать Россию ввести войска и загнать майданную часть Украины на запад, чтобы потом провести федерализацию по планам Медведчука или вообще разделить страну по чехословацкому сценарию.

«Тогда Россия получала большую часть Украины. В разделе также могла поучаствовать и Венгрия, чтоб отхватить кусок пользуясь хаосом и «освятить» раздел Украины страной Запада. Германия получала экономический контроль над огрызком и полное совпадение интересов с Россией по другим направлениям. Но все пошло в тартарары, потому что народ Украины проявил волю и обстоятельства вносили новые сюжеты, которые сломали второй пакт Молотова-Риббентропа, пардон, Путина-Меркель», - подчеркнул Романенко, добавив, что русская колонна, все ОПЗЖ и их сателлиты должны быть разбиты навсегда.

Комментируя признания Олега Царева, украинские пользователи Сети отмечают, что все тайное рана или поздно становится явным и со временем выяснятся еще более страшные подробности:

"Вот это признание. Чем дальше, тем больше дерьма всплывает о Януковиче и его шайке", "Цареву пора начинать переживать, а не сболтнул ли он что-то лишнее",

«Украинцам очень повезло с тем, что наши враги действительно глупы, но это обратная сторона российской пропаганды, которая с одной стороны эффективно убеждает и контролирует россиян, но с другой активно дебилизирует население».

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