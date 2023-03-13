Китайский лидер Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине.

Вероятно, это произодйет после того, как на следующей неделе Цзиньпин посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По словам источников, знакомых с ходом событий, таким образом отражается стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны на Украине.

Так, китайский лидер рассматривает возможность посещения ряда европейских стран, но его полный маршрут еще не подтвержден.

Как отмечает издание, прямой разговор с Зеленским, если он состоится, станет важным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца в Украине, которые до сих пор встречались в Европе скептически.

Ранее стало известно, что визит Си Цзиньпина в Москву может состояться уже на следующей неделе. В феврале газета Wall Street Journal сообщила, что лидер Китая готовится посетить Москву в ближайшие месяцы.

Заграничная поездка станет первой для Си после того, как он получил беспрецедентный третий срок в качестве главы государства Китая.

Добавим, что в Китае 12 марта был назначен новый министр обороны. Соответствующий пост теперь будет занимать Ли Шанфу.

Ли Шанфу находится под санкциями США с 2018 года из-за закупки боевых самолетов и оборудования у главного российского экспортера вооружений компании "Рособоронэкспорт".

Также добавим, что американская разведка назвала страны, угрожающие безопасности США и Китай оказался среди них.

Так, профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг считает, что Китай значительно усиливает свое влияние в мире

"США не оказывают влияния на Иран, поскольку не имеют никаких отношений с Ираном. Китай этим воспользовался. Китай имеет отношения с Ираном, Саудовской Аравией, и это дипломатическое и политическое поражение для США, для Западного мира. На этой неделе был опубликован годовой отчет американской разведки об угрозах безопасности США и союзников. Китай находится на первом городе. Китай, Россия, Иран и Северная Корея угрожают безопасности США....", - отмечал Айзенберг.

Напомним, что Си Цзиньпин недавно встречался с белорусским диктатором Лукашенко.

Также сообщалось, что соратник Януковича разболтал, какую судьбу готовили Украине.

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