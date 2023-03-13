Західні області мали відокремитися від України, а Янукович правив би довічно. Такий був план, про який розповів російський колаборант, екс-"регіонал" Олег Царьов.

На сенсаційні одкровення зрадника звернув увагу відомий журналіст та блогер Денис Казанський.

Так, Царьов повідомив, що у Януковича та Партії регіонів, коли вони ще були при владі, існував план розвалу України.

Переписавши конституцію, Янукович збирався стати вічним президентом України, вибудовувати дружні зв'язки з росією та таким чином спровокувати західні області України на сепаратизм. В результаті Янукович не став би заважати їхньому відділенню.

«Фактично це зізнання в тому, що Янукович та його команда справді були російською агентурою, і мали чіткий план знищення власної країни. Одним своїм зізнанням Царьов повністю виправдав необхідність Майдану, і підтвердив, що українці не мали іншого виходу, окрім як виходити на майдан і захищати свою країну від злочинців, які мали намір її розвалити», - прокоментував зізнання Царьова Денис Казанський.

Також журналіст нагадав про наративи, які роками просував Кремль.

"Майже 10 років російська пропаганда доводила, що Майдан був державним переворотом, що нібито Майдан спровокував війну, а якби революції не було, то Янукович би сам згодом пішов, і все було мирно і добре. І ось Олег Царьов кількома фразами просто знищив цю багаторічну брехню. Тому що з його слів уже виходить, що це Янукович задумував державний переворот та знищення України, а Майдан цьому перевороту запобіг".

У свою чергу співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко заявив, що своїми зізнаннями Царьов підтвердив його здогади, що Янукович здійснював план щодо поділу України, де Майдан мав підштовхнути до появи ОРДЛО на заході України.

«Саме для цього Табачник із Медведчуком розгортали наративи про те, що західна Україна є чужорідним елементом для України та давали повний хід розкрутці «Свободи», - зазначив Романенко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, план Росії полягав у тому, щоб натягнути розтяжку за допомогою Майдану, довести ситуацію до повстання, щоб під шумок анексувати Крим, а Януковича використати, щоб закликати Росію ввести війська та загнати майданну частину України на захід, щоб потім провести федералізацію за планами Медведчука чи взагалі розділити країну за чехословацьким сценарієм.

«Тоді Росія отримувала більшу частину України. У розділі також могла взяти участь і Угорщина, щоб захопити шматок користуючись хаосом і «освятити» розділ України країною Заходу. Німеччина отримувала економічний контроль над огризком та повний збіг інтересів із Росією за іншими напрямками. Але все пішло в тартарари, бо народ України виявив волю та обставини вносили нові сюжети, які зламали другий пакт Молотова-Ріббентропа, пардон, Путіна-Меркель», - наголосив Романенко, додавши, що російська колона, всі ОПЗЖ та їхні сателіти мають бути розбиті назавжди.

Коментуючи зізнання Олега Царьова, українці в Мережі відзначають, що все таємне стає явним і з часом з'ясуються ще більш страшні подробиці:

"Ось це зізнання. Чим далі, тим більше лайна спливає про Януковича та його зграю", "Царьову пора починати переживати, а чи не розповів він щось зайве",

«Українцям дуже пощастило з тим, що наші вороги справді дурні, але це зворотний бік російської пропаганди, який з одного боку ефективно переконує та контролює росіян, але з іншого активно дебілізує населення».

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