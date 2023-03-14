Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что сегодня в Грузии нет человека, который мог бы стать лидером и повести протесты за собой.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Мы понимаем, что сегодня в Грузии происходит один в один такая же ситуация, как у нас с 2014 по 2022 год на Донбассе. То есть, это пророссийское телевидение, которое прокачивает людей и объясняет, что им не нужно, что там (ред. – в Евросоюзе) очень много геев – шиза», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его мнению, во-первых, нужно, чтобы Грузия выполнила требования от Евросоюза, во-вторых, обязательно должны быть санкции против Иванишвили, который сегодня имеет 7,5 миллиарда долларов, в-третьих, должны отпустить Саакашвили, пусть бы жил и долечивался, с поддержкой в 6% у него и так нет шансов.

По словам эксперта, сегодня в Грузии нет лидера, то есть человека, который взял бы флаг и за которым пошел бы народ. Вместо этого, рассказывает он, когда там сегодня выходит оппозиция и что-то говорит, сразу на нее нападают, забирают микрофон. Следовательно, констатирует эксперт, нужен другой человек, новый человек, который вдохновил грузин, чтобы они двигались.

«Я чувствую сегодня гордость, что грузины вышли. Я чувствую такое вдохновение грузин и мне очень приятно, что наконец-то народ Грузии проснулся и требует то, что им принадлежит. Никто не голосовал за вступление или объединение с российской федерацией», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что правительство в Грузии решило сделать из Грузии маленькую россию.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему грузины устроили протесты.