Политический эксперт Владимир Цыбулько объяснил, что Запад обозначил Украину как максимально антифашистскую страну, это запрограммировало путина и его армию на дикарское поведение.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Во-первых, такое очаровательное слово, как «ленд-лиз», - это же ассоциация с мировой антигитлеровской политикой. Украина – это ленд-лиз, Украину Байден очень четко обозначил как антигитлеровскую, антифашистскую страну. Это, мне кажется, запрограммировало самого путина на такое дикарское поведение в отношение и гражданской инфраструктуры Украины, и ценности человеческой жизни, и в отношении к собственным гражданам. Поэтому, если мы оцениваем по аналогии, то, наверное, Сталинград еще на состоялся», - рассуждает Владимир Цыбулько.

Хотя, добавляет гость программы, российская пропаганда же раздувала Бахмут до размеров Сталинграда во Второй мировой войне. Тем не менее, утверждает он, это тоже не аналогия, это тоже не сюжет, который в чем-то копирует Вторую Мировую. По мнению эксперта, перелом как раз случился в смысле оценки российской агрессии со стороны мирового сообщества, в этом смысле у нас очень много союзников и совсем другая схема.

«Вместо НАТО появился Рамштайн. С одной стороны, Украина ищет зонтик безопасности в НАТО, но самым эффективным механизмом поддержки Украины оказался Рамштайн, это значительно шире, чем НАТО», - подчеркивает Владимир Цыбулько.

Также эксперт утверждает, что летняя кампания 2023 года, это украинское контрнаступление, в принципе, работает тоже немножко по другой схеме. В частности, объясняет он, советские военные историки мыслили армиями, дивизиями как минимум, армия туда, армия сюда, миллион народа туда, миллион сюда, а сейчас у нас совсем другая война, суть которой – перемолоть потенциала противника.

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