На саммит приглашены высокопоставленные чиновники из 30 стран: приедут представители ведущих стран Европейского союза, США, а также Индии, Бразилии, Турции и ЮАР.

Параллельно запускающемуся процессу в Джидде, активизировался также и переговоры между Эрдоганом и Путиным и как сообщает турецкая сторона, президент России согласился посетить Турцию, пишет аталитический центр STEM у себя в телеграм-канале.

«Очевидно, что президент России понимает, что на переговоры в Джидде единственная страна, которая прибудет в богатым багажом переговоров и с полным понимаем российской позиции – это Турция. Потому за закрытыми дверьми позицию российской стороны будет артикулировать советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч, который будет представлен на саммите», - пишут аналитики.

Также по их мнению, в последнее время в США в целом в западных странах все больше звучны голоса сторонников переговоров. Особенно тех, кто считают, что сейчас надо фокусироваться на китайской угрозе и больше вооружать Тайвань.

«Разговоры о массированных оборонительных линиях российской стороны, подталкивают США и союзников заморозить конфликт и запустить переговорные процессы.

При этом украинская сторона так и пока не получила обещанные танки Abrahams, по некоторым данным она получит их в сентябре, ракеты типа Atacams, а также и самолетов F-16», - пишут аналитики

С другой стороны, в США наступает год президентских выборов и очевидно, что война в Украине будет влиять и на предвыборную гонку. Можно с уверенностью сказать, что демпартии придется максимально подготовится к этим выборам, поскольку известный своими пророссийскими взглядами Дональд Трамп набирает популярность среди американцев.

В условиях, когда подавляющее большинство американцев поддерживают предоставление оружия Украине для защиты от россии и считают, что такая помощь демонстрирует Китаю и другим соперникам США желание защищать свои интересы и союзников, можно ожидать, что Вашингтон начнет безотлагательную поддержку Украины оружием в масштабах, которые отразятся на ходе войны.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, для чего на самом деле саммит мира в Саудовой Аравии.

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