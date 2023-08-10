Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Начнем с того, что поздно вступает в игру. Недооценка африканской карты, геополитики сейчас явно прослеживается в потирании рук со стороны российской внешней политики, которая довольствуется пока информационно-пропагандистскими акциями, вагнеровскими структурами, а иногда и агентурой ФСБ, которой в Африке, кстати, очень много, и не только в Центральноафриканской Республике или в Буркина-Фасо, Мали, особенно в Западной Африке», - объясняет Олег Постернак.

Во-первых, отмечает он, Нигер – это серьезная проблема Франции, она бьет по репутации Макрона, особенно после конфликта из-за пенсионной реформы, его рейтинг ослаб, причем колоссально. Поэтому, констатирует эксперт, Макрону нужен маленький, а может и не очень маленький успех в зоне интересов, а Нигер – это зона интересов Франции, в частности, треть урана Франция получает из Нигера, и не только уран, еще и золото, поэтому для французской экономики это вызов.

«Франция должна ответить на это. Если она не ответит, она потеряет Нигер, у нее есть 3 способа. Первый – это прямо начать военную операцию против Нигера и восстановить законную власть. Сложный момент, потому что это нанесет удар по международной репутации этой страны как арбитра, члена ООН. Второй вариант – попытаться договориться в путчистами и наладить с ними взаимоотношения. Это самый реальный вариант, и французы так делали раньше, и американцы так делали раньше», - рассказывает Олег Постернак.

Тем не менее, рассуждает он, Блинкен уже совершил звонок и фактически промаркировал, кто есть законная власть, и сориентировал Запад на то, что с путчистами вряд ли договорится удастся. Третий же вариант, продолжает эксперт, это начать проксивойну, когда страны Западноафриканского союза начнут против Нигера военную операцию по восстановлению законного легитимного порядка. С другой стороны, утверждает он, россия вряд ли не вмешается, и есть уже заявления от Буркина-Фасо и Мали, которые находятся в антизападном ключе, что любое военное вмешательство в Нигер может привести к войне с ними. Так что, заключает гость программы, есть три варианта и три больших знака вопроса.

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