Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Мы должны понимать, что здесь нужно использовать только тактику Израиля. Сюда прилетело 30 шахедов, значит, туда должно улететь 40. Если сюда прилетело 5 ракет, то туда тоже должно улететь как минимум 5 ракет. И не нужно рассказывать, что это тяжело делать», - сообщил Тарас Загородний.

По словам политического аналитика, на самом деле, в Украине можно наладить процесс производства собственного вооружения в безопасных местах, ведь у нас есть куча подземных помещений, где когда-то хранилось тактическое ядерное оружие. Как отметил Тарас Загородний, подземные производства нужно делать уже сейчас, ведь они могут понадобиться еще и в будущем.

«Россияне тоже не стоят на месте, не следует их недооценивать. Они перестраиваются, разворачивают военное производство. А что будет, если они построят завод для производства шахедов? Будут в Украину прилетать по 50, по 100 ежедневно. А нам не дадут с помощью Patriot сбивать каждый шахед. Мы должны решать этот вопрос уже сейчас», - заявил Тарас Загородний.

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