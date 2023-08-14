Об этом он рассказал на своем канале.
«Саммит в Джидде фактически не является саммитом. Главный его результат состоит в том, что он состоялся. Там собрались страны, которые могут оказывать влияние на Украину: Соединенные Штаты Америки, мощные европейские страны. Также там собрались страны, которые могут влиять на россию: Китай, Индия, Бразилия и т.д.», - сообщил Александр Кочетков.
По словам политического аналитика, на этом саммите страны договорились о том, что в будущем они могут все вместе так достигать каких-либо договоренностей. Как отметил Александр Кочетков, это будет такое мировое сообщество разных стран, которое будет принимать совместные решения.
«И если собирается такое сообщество с разными интересами, но огромными возможностями в отношении Украины и россии, о чем оно может в конце концов договориться? Первое, что приходит в голову, - это фиксировать происходящее. Это самое простое, и только об этом можно договориться между полярными странами, между полярными мнениями», - заявил Александр Кочетков.
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