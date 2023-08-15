Экспертка по евроинтеграции и двусторонним отношениям между Украиной и ЕС Мария Голуб объяснила, что усиление сотрудничества с Румынией, Молдовой, Болгарией – это ускорение вступления Украины в ЕС.

Об этом она рассказала в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«У Румынии очень тоже прагматичный двусторонний диалог с ЕС, потому что румыны очень сильно адвокатируют за Молдову. Кстати, Молдове надо аплодировать, и нам, кстати, нужно учиться у Молдовы, как искать таких хороших адвокатов, нам не хватает до сих пор нашему двустороннему треку адвокатов», - отмечает Мария Голуб.

К тому же, рассуждает экспертка, Украина и Молдова могут усиливать друг друга, в частности, даже если посмотреть на структуры наших экономик. По ее словам, если смотреть снова на прагматический подход, который применяет Европейский Союз, а они смотрят на логистику, они смотрят на свои экономические интересы, они смотрят на геополитические интересы, интересы безопасности, то здесь фактически наш тандем с Молдовой очень хорошо может сыграть.

«Кстати, именно во время войны мы увидели, насколько велик потенциал наших взаимосвязей с Румынией, Молдовой, Болгарией, потому что большая часть транзита идет фактически через Бессарабию, через Измаил на Румынию, и из румынских портов выходит украинское зерно в частности. Если мы раньше говорили о Германии, Франции, Британии, потом говорили о сверхважной Польше, хотя она таковой и остается, то вот о Румынии особо не говорили, разве, что это бедная европейская страна, сидящая на дотациях. А сейчас мы видим, что, если бы не румыны, нам было бы тяжело», - объясняет Алексей Буряченко.

По мнению гостьи программы, Украине нужно искать себе друзей и партнеров везде, а отношения Молдовы с Румынией – это пример того, как принимают в Европейский Союз, нам тоже такие нужны, нужно сотрудничать со странами, благодаря которым мы можем усиливать экономики друг друга.

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