Политолог-международник Максим Яли объяснил, что Китай не просто так занимается расширением БРИКС, это будут страны, которые помогут, когда он будет воевать с Тайванем.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперт, у каждой страны свой уровень зависимости или созависимости от Китая. В частности, отмечает он, например, россия – главная бензоколонка Китая, им есть на что менять рубли и юани, а Иран тоже продает свою нефть и покупает много продукции у Китая, в том числе двойного назначения. Поэтому в экономическом плане, констатирует эксперт, надо рассматривать каждую страну БРИКС или кандидата в БРИКС отдельно.

«Мы видим планомерное нарастание пока еще конкуренции в первую очередь в экономической сфере, это да, но оно может перейти в геополитическое противостояние, об этом все прекрасно знают, все мировые СМИ это обсуждали, когда Нэнси Пелоси в августе прошлого года летала на Тайвань», - рассказывает Максим Яли.

Как он отмечает, этот вопрос не решен, а Китай рассматривает его решение военным путем, а для этого ему необходимо уже сейчас укреплять свои тылы, в частности, и на дипломатическом фронте. Также эксперт добавляет, что по прогнозам многих экспертов, в том числе китайских, Китай может начать решение вопроса военным путем в 2025-2027 годах.

«И вот тогда все эти приготовления Китаю очень понадобятся, потому что будут дебаты в ООН, будут попытки внедрения санкций. Поэтому заручиться надежными партнерами, которые не будут вводить против него санкций, Китай пытается заблаговременно, и расширяет в том числе именно для этого и БРИКС», - заключает Максим Яли.

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