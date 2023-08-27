Политический аналитик Андрей Вигиринский объяснил, что расширение БРИКС укрепит этот блок и даст ему возможность контролировать энергетическую и продовольственную безопасность мира.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Ключевые роли в БРИКС играет отнюдь не россия, там есть более мощные экономики, в частности, Индия, Китай, они и по уровню ВВП, и по количеству населения, и в целом по экономическому, политическому весу в мире более весомы», - отмечает Андрей Вигиринский.

По его словами, страны БРИКС уже согласовали критерии приобщения новых членов, блок будет расширятся и сможет составить серьезную конкуренцию «Большой семерке». В частности, напоминает эксперт, в БРИКС войдут такие страны, как Аргентина и Саудовская Аравия, это объединение по экономикой мощности будет даже превосходить «Большую семерку», конкуренция в мире становится более репрезентативной и более паритетной.

Как рассказывает гость программы, раньше смотрели на БРИКС и говорили, что это сильные экономики, которые развиваются, за которыми экономическое будущее, но они не могут предложить другим странам ничего такого сверхъестественного, кроме участия в совместных рынках, совместных инфраструктурных проектах или финансирования.

«Но вот сейчас, по мере того, как в этом блоке появляются такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия, плюс россия, мы можем говорить, что от них зависит энергетическая безопасность на планете, то есть поставки нефти, которые влияют на инфляцию во всем мире. Если приобщится к Бразилии еще и Аргентина, плюс россия, мы можем говорить, что в руках БРИКС находится отчасти продовольственная безопасность или продовольственные цены и уровень жизни.

Как сообщала Politeka, Загородний прокомментировал публикации в западных СМИ о том, что в следующем году Украина может не получить такой большой помощи.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, будет ли путин продолжать войну, уничтожая экономику рф.