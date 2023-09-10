Французские политики в унисон с президентом Макроном по своему усмотрению оценивают урегулирование ситуации на Кавказе. Истеблишмент страны, как и мэр Парижа Идальго, является голосом армянского лобби в Европе, а значит, стремится к санкциям против Азербайджана. Тот факт, что это лишь усугубляет конфликт на Южном Кавказе, некоторых французских чиновников волнует мало.

Об этом пишет 5 канал.

Еще одна кровавая война в Европе может стоить ЕС собственной энергетической независимости от российского ископаемого топлива. Такая ситуация вполне устраивает Кремль и полностью противоречит генеральной линии Брюсселя, который стремится к помощи Азербайджана в замещении поставок энергоресурсов из РФ. Поставка азербайджанского газа в ЕС в 2022 году достигла 12 млрд м3, и Баку хочет удвоить эту цифру к 2027 году.

После окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 Баку и Ереван уже садились за стол переговоров с участием главы Евросовета Мишеля. Премьер Пашинян публично признал Карабах частью Азербайджана. Как следствие, официальный Баку заявил, что заключение мирного договора будет до конца 2023. Но, поддержанные радикалами армянской диаспоры и связанными с ними французскими политиками, реваншисты в Ереване устроили такое давление на Пашиняна, что он пошёл на попятную. Летом Армения и Франция развернули кампанию по демонизации Азербайджана. Но это привело только к срыву переговоров.

Угроза новой войны на Южном Кавказе – в стратегически важном для замещения российских энергоресурсов регионе неприемлема для ЕС. В случае начала военных действий поставки из Азербайджана прекратятся. Это приведет к энергетическому коллапсу в ЕС.

Если французы продолжат поддерживать пророссийских прокси в Карабахе, эскалация в регионе будет неизбежна. Война может начаться еще до президентских выборов в США в 2024. Азербайджан стремится к миру и предлагает армянам Карабаха выбирать: интегрироваться или оставить анклав. Согласно 4 резолюциям Совбеза ООН Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Баку может начать операцию по нейтрализации вооруженных формирований сепаратистов на своей суверенной территории. При поддержке таких партнеров, как Израиль и Турция, это может иметь успех.