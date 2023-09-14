Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что сегодня в Азии и Африке появляются субъекты новых геокластеров, а их сила не обязательно в ядерном оружии, это финансовый или природный ресурс.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Кстати, еще лет 30 назад, во времена таких либеральных фантазий, каким будет мир после распада Советского Союза, создания мира без войн, как тогда думали, в начале 90-х многие пророчили 21 век как век Африки, век Юга в пику тем, кто был сторонником, более адекватно оценивая, века Азии», - отмечает Андрей Ермолаев.

Теперь же, констатирует он, мы видим, что азиатские страны становятся субъектами новых геокластеров, которые отражаются и в сфере безопасности как новые сложные альянсы, и в сфере торговли как новые сложные торговые связи, которые ломают старые привычные пути. Кроме этого, добавляет эксперт, Африка тоже привлекается сейчас в глобальные клубы не просто как младший брат, а как новый коллективный участник, как перспективный лидер.

«В этом смысле на G20 и БРИКС сейчас стоит смотреть как на пока еще не организации, это скорее клубы, в которых представлены лидеры разных моделей социального развития. Если раньше мы привыкли смотреть на разные такие тусовки сквозь призму пирамидки, кто там самый большой и кто внизу, то события последних лет и особенно последний саммит G20, прошедший в Индии, показали, что все становятся равными», - объясняет Андрей Ермолаев.

По его словам, у каждого сейчас есть свой аргумент и характеристики силы своего полюса как полюса. К тому же, утверждает эксперт, это не обязательно ядерное оружие и размер армии, это может быть мощный финансовый ресурс, связанный природной рентой, как у арабских государств, или это может быть высокая динамика и высокие темпы индустриализации, как в странах юго-восточной Азии.

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