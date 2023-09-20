Политический аналитик Андрей Вигиринский объяснил, что одна встреча Зеленского с Лулой де Силвой не наладит отношения с Бразилией, но это уже начало.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Это вопрос возможности. Когда есть возможность, то надо попробовать ее реализовать. Тем более, у господина де Силвы были весьма специфические высказывания, связанные с будущем Украины и возможности достижения стабильного мира для Украины и на территории Европейского Союза и европейского континента», - отмечает Андрей Вигиринский.

Что касается важности самой Бразилии, рассуждает он, то это субъект глобального Юга и стейкхолдер в том числе как в политике этих стран, так и экономических взаимодействий с рф. Попутно эксперт напоминает, что удобрения, которые покупает Бразилия у рф, - это неплохой источник дохода для экономики нашего соседа-агрессора. К тому же, добавляет гость программы, Бразилия – член БРИКС и огромна страна с большим населением, от которой зависит продовольственная безопасность.

«Если есть возможность увидеться на полях в Нью-Йорке с президентом Бразилии и президент Бразилии эту встречу подтверждает в холле, в конференц-зале, в гостинице, этой возможностью стоит воспользоваться. Значит ли это, что у нас изменятся отношения и Бразилия сразу после этой встречи скажет, что они пересмотрели взгляды на мир и перевернули их с ног на голову? Нет. Значит ли это, что Бразилия применит санкции к рф? На 1000% нет, потому что страны БРИКС находятся в тех политических отношениях и обязательствах, которые не предусматривают применение санкций по отношению к участникам БРИКС», - объясняет Андрей Вигиринский.

Поэтому, утверждает он, не стоит ждать чего-то неимоверного от этой встречи, тем более, что у Бразилии есть свои геополитические цели, которые сходятся с целями как раз БРИКС и россии, но они не союзники. По мнению эксперта, эта встреча Зеленського и Лулы де Силвы – скорее возможность познакомиться и отбросить взаимные колкости, попытка настроить взаимные отношения, но в краткосрочной перспективе сразу после этой встречи ждать чего-то не стоит.

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