Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что Нагорный Карабах – это оккупированные азербайджанские территории, которые должны быть освобождены так же, как и украинские.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что все захваченные территории должны быть освобождены. И вообще все территории, которые были в Советском Союзе, должны быть обязательно освобождены: и в Грузии, и в Молдове, и в Карабах», - отмечает Георгий Биркадзе.

К тому же, напоминает он, эти территории не признала Армения, а также можно вспомнить заявление армянского премьера Пашиняна, что они не собирались развязывать войну с Азербайджаном через Нагорный Карабах. Поэтому, утверждает эксперт, армяне просто захватили эти территории, земли должны быть под контролем Азербайджана.

«Я видел выступление Алиева, когда он говорил, что все армяне могут остаться, брать азербайджанские паспорта и жить здесь, и будут всем помогать. Я считаю, что это нормально, во-первых. Второе – все живущие там азербайджанцы могут вернуться туда и обязательно они будут обеспечены всем, чем необходимо», - рассказывает Георгий Биркадзе.

В рамках же международной политики, считает он, нам важно, чтобы ситуация в Нагорном Карабахе не отвлекла внимание от Украины. Тем не менее, вспоминает эксперт, мы помним и жесткие обстрелы в Израиле, и перевороты в африканских странах, но из-за этого ни США, ни Европа, ни остальной мир не отвернулись от Украины. По его мнению, сегодня Украина показывает столь мощный пример, что от нее внимание уже никак не отвлечь.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, почему грузинские власти обвинили Украину в подготовке госпереворота.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, сможет ли Зеленский переманить президента Бразилии на сторону Украины.