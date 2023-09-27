Об этом он рассказал на своем канале.

«Дальность ATACMS в той модификации, которую просит Украина, составляет 300 километров. Так вот, чтобы россияне сейчас не перегруппировались, не начали оттаскивать куда-то свои командные пункты и большие склады бк, эта поставка должна была стать неожиданностью», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, уже говорят, что первые поставки ракет Украине произойдут в ближайшие недели. Как отметил Борис Тизенгаузен, в США считают, что Украине сейчас необходимы именно ракеты с кассетной боеголовкой, чтобы поражать большую территорию.

«Это необходимо для того, чтобы мы эффективно смогли сейчас бить в том числе и по аэродромам. То есть мы накрываем максимальную площадь, где стоят самолеты, и поражаем максимальное количество, например, тех же самолетов», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, эта операция еще не закончилась: ВСУ уничтожили ПВО Крыма, россиянам нечем прикрыть полуостров.

Также Politeka сообщала про уничтожение штаба Черноморского флота: как это изменит ситуацию на южном фронте.