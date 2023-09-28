Политолог Андрей Золотарев объяснил, что «Рамштайн» сегодня пытается заткнуть дыры нашего собственного ВПК, но и нам нужно стараться наладить производство, чтобы победить в войне.

Об этом он рассказал в программе «Культ Личности».

«Как раз «Рамштайн» был бы идеальным инструментом затыкания дыр, то есть поставок того, чего недостаточно или не производим. Самый примитивный боеприпас – это минометная мина. Почему страна, у которой есть металлургия и машиностроение, до сих пор толком не наладила производство мин? Их банально не хватает. Вот ребята с фронта говорят, что не хватает тяжелого пехотного оружия», - отмечает Андрей Золотарев.

Как он подчеркивает, это то, что можно было бы делать, имея наши производственные мощности. Да, констатирует эксперт, иногда прилетает, вот недавно Данилов признал, что в завод в Вишневом попали, в цех, где собирали ракеты, но, как говорится, было бы желание и политическая воля. Поэтому, утверждает он, можно рассуждать о желании стать арсеналом свободного мира, но для этого нам необходимо что-то делать.

Политолог отмечает, что, конечно, «Рамштайн» - это прекрасно, люди аплодируют, мы видим поставки, но никто же не задается вопросом о ремонтных базах. В частности, объясняет он, поставили нам Leopard, а это такая вещь, которая требует квалифицированного обслуживания и ремонта, для этого нам нужны базы в Украине, а не в Польше.

«Плюс разношерстная техника, вооружение. Кто-то задается вопросом, как это будет поддерживаться в боеспособном состоянии, чтобы дать этому толк? То есть очень много вопросов. У нас иногда, слушая победные реляции, посмотришь ленту новостей – везде побеждаем. Но, как говорили в Древнем Риме, победа любит подготовку. Вот этой подготовки у нас недостает», - заключает Андрей Золотарев.

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