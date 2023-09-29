Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Консервативную партию Великобритании в прошлом году трясло, и трижды в течение двух месяцев там переизбирали премьер-министра. Если бы что-то такое произошло в Украине, если бы здесь переизбирали руководителя государства, у нас были бы перевыборы, это нескончаемая куча расходов на эти перевыборы, это постоянные ссоры», - сообщил Дмитрий Витик.

По словам гостя программы, в Великобритании все произошло быстро и достаточно спокойно: просто консервативная партия на внутрипартийных выборах переизбрала лидера и осталась у руля до следующих парламентских выборов. Как отметил Дмитрий Витик, Великобритании при всем сохранила стабильное развитие.

«Ее потрясло там в течение нескольких месяцев, но в результате движется Великобритания дальше. Это пример того, насколько политическая система на основе конкуренции идеологических партий стабильна», – заявил Дмитрий Витик.

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