Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Иран, даже несмотря на санкции, все равно продолжает создавать собственную ракетную программу.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сколько ракет может поставить Иран россии? По разным оценкам, это количество может быть от сотни до нескольких сотен. То есть это не тысячи, тысяч ракет нет в Иране», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, у Ирана достаточно широка линейка ракет, и он развивал ее на основе советского оружия. Как отметил Борис Тизенгаузен, иранские ракеты – это, по сути, модернизированные советские ракеты.

«Как мы видим, Советский Союз щедро посеял свое оружие по всему миру, из которого потом всякие режимы создавали оружие и угрожали всему миру. Иран находится под санкциями давно, но это не помешало Ирану скупать по всему миру различные варианты ракет и чертежей к ним и создавать свою ракетную программу», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, ВСУ начали операцию по деоккупации Крыма: «Должны быть уничтожены».

Также Politeka сообщала, что первые поставки будут в ближайшие недели: политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, с какой целью США передают Украине ракеты ATACMS.