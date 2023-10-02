Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Киссинджер – опытный политик, который мог дать Зеленскому хорошие советы, но мог ошибиться, как когда-то с Китаем.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я хотел бы объяснить, кто такой Киссинджер. Это человек, которому 100 лет, который сыграл очень большую роль в СССР, который встречался с Брежневым лично и вел с ним переговоры. Это очень мощный человек, играющий большую роль в политике США» - отмечает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, это человек, который поначалу действительно нас не поддерживал, в частности, в 2008 году Киссинджер утверждал, что Украину не нужно брать в НАТО, как и Грузию. Тем не менее, констатирует он, сейчас Киссинджер изменил свое мнение, извинился и в 2022 году заявил, что место Украины – это НАТО, и он стал поддерживать нас.

С другой стороны, рассуждает эксперт, к Киссинджеру он относится несколько иначе. По его мнению, этот человек живет по-другому, думает по-другому и жить по-другому не будет, потому что мир меняется, я ему уже 100 лет. Как рассказывает эксперт, он родился в Грузии, где очень много людей, живущих по 100, 105, 110 лет, его учили относиться к ним с уважением, так и к Киссинджеру нужно относиться, его стоит послушать и, может, он даст какой-то хороший совет.

«Я считаю, что его разговор с Зеленским может пойти на пользу, он может говорить правильные вещи, а может – неправильные. Пожалуйста, пример – это человек, открывший Китай и рассказывающий, что нужно вкладывать деньги в Китай. Американцы взяли и вложили деньги в Китай, мы видим, что Китай им показал средний палец. Я считаю, что это была ошибка», – объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что сегодня у нас многие граждане потеряли конечности из-за войны, им нужны протезы и помощь, а не нагоняй от главы Минсоцполитики.

Также Politeka писала о том, что Постернак прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что Запад недостаточно подготовил украинских бойцов к новой технике.