Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украина будет отвечать на удары рф по энергетической инфраструктуре.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Пока россия в системах ПВО абсолютно беспомощна, ничего защитить она не может, потому что никогда не строила серьезные системы ПВО. А их хваленный комплекс С-400 «Триумф» - это триумф российской противовоздушной беспомощности, это такое деклассирование российских оборонных сил», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, четкие попадания в энергетическую инфраструктуру в Курске должны заставит россиян задуматься о том, что блэкаут может наступить и у них. Как отметил Дмитрий Спивак, если рф задумает с наступлением холодов снова бить по нашей энергетике, то Украина будет отвечать аналогично.

«У нас для этого всё есть, потому что любые дроны – это наше производство, и будем бить. Поэтому, россияне, готовьтесь к закупкам генераторов», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, эксперт ответил, что будет, если Запад перестанет поддерживать Украину: «Самое худшее».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, что ждет россиян в ближайшее время: «У россиян там проблемы возникнут».