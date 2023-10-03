Народный депутат Александр Качура сообщил, что в Украине необходимо принять законопроект, который изменит подход к прожиточному минимуму.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я точно убежден в том, что мы должны менять подход, мы должны пенсию пытаться подтянуть к реальному прожиточному минимуму. И вообще нужно пересмотреть процесс того, как формируется этот прожиточный минимум», – сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, реальный прожиточный минимум в Украине – почти 9,5 тысяч гривен, но пенсия украинцев далеко не соответствует этой цифре. Как отметил Александр Качура, в Украине необходимо принять законопроект, который изменит подход к прожиточному минимуму.

«Мы приняли этот законопроект в первом чтении, и я уверен, что мы должны его принять и во втором чтении. И там как раз мы предполагаем, что высчитывается от средней заработной платы прожиточный минимум. И он должен отвечать реалиям того, за что люди могут прожить», – заявил Александр Качура.

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