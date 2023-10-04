Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с временным бюджетом США и объяснил, почему туда не включили помощь Украине.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Здесь очень много факторов. Мы можем начать с того, что действительно, к сожалению, происходит так, что меняется ситуация в политической плоскости, и это не только в США. Хочу напомнить, что прошли выборы в Словакии, где победил пророссийский чмоня, который уже сказал, что Украину защищают фашисты и националисты», - отмечает Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует эксперт, это было ожидаемо, что в политике США начнется турбулентность, ведь на выборах победили республиканцы, а среди них, как мы видим, очень много трампистов, которые только и делают то, что ставят палки в колеса помощи Украине.

«Но хочу объяснить, что США – это демократическая страна, первая в мире, это не российская федерация. 63% американцев поддерживают нашу страну, поэтому такое отношение республиканцев не сработает», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

В целом же, объясняет эксперт, россия сейчас выбрала тактику распространения фейков по поводу отсутствия помощи Украине в дальнейшем, поэтому они повсюду пишут, что оружие закончилось и финансирования больше не будет. Кроме того, добавляет он, россияне теперь решили вкладывать деньги не только в СМИ, как это было раньше, но и в выборы, они вкладывают деньги туда, где есть пророссийские власти, чтобы они побеждали.

Как сообщала Politeka, Маломуж рассказал, что будет с Черноморским флотом рф.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал заявление Руслана Стефанчука о том, что сейчас в ВР нет голосов запретить УПЦ МП.





