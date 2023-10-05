Народный депутат Александр Качура сообщил, что есть немало факторов, которые могли бы мотивировать украинцев вернуться домой.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, в Украине есть регионы, где сейчас относительно безопасно, поэтому украинцы могли бы вернуться туда домой. Как отметил Александр Качура, для этого государство должно сейчас позаботиться о том, чтобы в таких регионах экономика работала по максимуму.

«А для этого не должно быть никакого давления на предпринимательство, а для этого не должно быть никаких действий со стороны правоохранительных органов относительно бизнеса, а для этого люди должны понимать, что они будут получать социальные гарантии от государства», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, на самом деле этих факторов, которые могли бы стимулировать украинцев возвращаться домой, гораздо больше, и государство уже должно этим заниматься.

«То есть после завершения этого конфликта, после нашей победы мы должны сделать все для того, чтобы наши украинцы вернулись», - заявил Александр Качура.

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