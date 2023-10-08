Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, хватит ли Украине финансирования, пока в США действует временный бюджет, не включающий помощь нам.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Сейчас происходящее в Америке это временный механизм (ред. – временный бюджет), который используется, чтобы не останавливать работу. Я хочу успокоить наших граждан, послушайте, есть план Б и об этом говорил Марченко: мы можем начать использовать деньги, которые планировали в первом и втором квартале 2024 года. То есть не нужно куда-то бежать и что-то делать», – объясняет Георгий Биркадзе.

В то же время он отмечает, что мы должны понять одну вещь: никто не сделает нас богатыми и красивыми, кроме нас самих. А для этого, констатирует эксперт, прежде всего нам нужно показать настоящую борьбу с коррупцией, можно даже не называть фамилии, но еще со многими людьми нужно разобраться. К тому же, добавляет он, у Украины есть все шансы на успех, мы на 5-м месте по криптовалютам, а это деньги, это развитие.

Поэтому, убежден эксперт, мы можем быть уверены, что раз Соединенные Штаты уже вложили в Украину и наши Вооруженные силы столько средств, они нас не бросят и продолжат помогать. Но сейчас, констатирует он, происходят предвыборные ссоры, как и в Польше.

«Как только американцы бросят Украину, Тайваню нужно будет подготовиться к войне не до 2032 года, а ровно через месяц. Поэтому проигрыш Украины – это крах для Америки. Также мы видели, что сенатор Линдси Грэм говорил, что это будет крах, это будет в 10 раз хуже Афганистана», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что сегодня в США проходят свои политические процессы и торги по помощи Украине, но для США это 0,76% ВВП, поэтому помощь будет.

Также Politeka писала о том, что Пискун рассказал о проблемных реформах, негативно повлиявших на работу прокуратуры.