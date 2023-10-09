Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Никто почти об этом не говорит, но, мне кажется, почему важна Гранада, важная Испания и почему туда поехал президент? Я думаю, что точно не за системами ПВО, это могли решить и без него. Хорошо, что это произошло, но, по-моему, Испания гораздо важнее. Она будет председательствовать в ЕС в следующем году, и это ровно совпадает с нашим путем в ЕС, поскольку еще до конца года мы получим соответствующее приглашение», – рассуждает Алексей Буряченко.

Как отмечает гостья программы, в этом контексте следует упомянуть и недавний визит Жозепа Борреля, и беспрецедентный формат встречи министров ЕС за пределами ЕС. К тому же, добавляет она, была очень хорошая цитата Борреля, что министры впервые встречаются на территории вне ЕС, но видят эту территорию в дальнейшем именно частью ЕС, от него звучали очень прямые намеки.

К тому же, констатирует экспертка, Украина постоянно отчитывается не только перед американцами, но и европейцами. Попутно она упоминает и заявление Арахамии о том, что мы выполнили 99% всего, что требовал ЕС. Да, отмечает гостья программы, разные депутаты по-разному интерпретируют, все сделали или нет, но фактически это финишная прямая, вопрос только политической воли.

«И поэтому очень важно закрепить переговоры с Испанией на самом высоком уровне, именно поэтому надо иметь поддержку. Куй железо, пока оно горячее, и получай договоренности с европейцами сейчас, потому что буквально скоро будут европейские выборы, особенно у соседних нам стран, где поддержка Украины по разным прогнозам может уменьшаться. Я напоминаю, что это Польша, Словакия, Молдова. Могут быть не слишком радужные результаты для нас, а значит, нужно уже иметь поддержку, чтобы последующие политические конфигурации просто выполняли договоренности, которые были заключены ранее», - объясняет Александра Решмедилова.

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