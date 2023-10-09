Народный депутат Александр Качура сообщил, что Украина рассчитывает на репарации и хотя бы частичное перечисление замороженных средств.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, планы по восстановлению будут однозначно обсуждаться с украинцами, именно народ будет определять, что нужно отстроить и как. Сейчас, как отметил Александр Качура, Украина ищет возможности для восстановления, источники финансирования.

«Правильно Президент сказал, что Украина должна стать самой большой европейской строительной площадкой. Источников очень много. Я надеюсь, что у нас будут репарации. Те замороженные средства мы уже дожимаем, в хорошем смысле этого слова, эти деньги частично будут перечислены», сообщил Александр Качура.

Также народный депутат подчеркнул, что следует не забывать о поддержке тех государств, которые взяли на себя обязательства по восстановлению наших городов. И все эти обещания нужно фиксировать, чтобы они не оставались только на словах.

«Как раз после этой Лондонской конференции по восстановлению, на которой я также имел честь присутствовать, многое было зафиксировано на бумаге. То есть там есть конкретные обязательства. Это же вопрос восстановления не только самой страны, это не только инфраструктура. Это еще восстановление демократии, и задача демократического мира нас этим обеспечить», - заявил Александр Качура.

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